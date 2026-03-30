Ugarte Juventus osservato speciale all’Allianz Stadium | idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate Novità!

Durante l'amichevole tra Algeria e Uruguay all’Allianz Stadium, il centrocampista uruguaiano è stato particolarmente seguito dai rappresentanti della Juventus, che valutano un possibile trasferimento in vista della prossima sessione di mercato estiva. La società sta monitorando le sue prestazioni e la situazione contrattuale, considerando un’eventuale operazione di mercato in futuro. Nelle prossime settimane, si attendono aggiornamenti sulle trattative.

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