Juventus Women Wolfsburg con uno spettatore speciale in tribuna | c’è anche Del Piero all’Allianz Stadium!

Alex Del Piero ha assistito alla partita Juventus Women contro Wolfsburg all’Allianz Stadium, provocando grande entusiasmo tra i tifosi. La presenza dell’ex campione si è verificata in occasione di un match decisivo per la qualificazione ai quarti di Champions League femminile. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con alcune tifose che hanno riconosciuto l’ex fuoriclasse e gli hanno dedicato qualche minuto di applausi. La sua presenza ha portato un’energia speciale all’ambiente dello stadio.

Juventus Women Wolfsburg, le bianconere a caccia della storica qualificazione ai quarti di Champions League spinte da una leggenda in tribuna. (Mauro Munno inviato allo Stadium) – La cornice dell' Allianz Stadium ospita una delle serate più importanti del calcio femminile. La Juventus Women affronta il Wolfsburg nel ritorno dei playoff di Women's Champions League. L'obiettivo è chiaro: staccare il pass per i quarti di finale. Questo traguardo rappresenterebbe il coronamento di un percorso straordinario per il movimento bianconero e per le ragazze, pronte a gettare il cuore oltre l'ostacolo contro una superpotenza continentale.