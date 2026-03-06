Colpita postazione Unifil in Libano | feriti diversi peacekeeper

Una postazione dell'Unifil situata a Qawzah, nel sud del Libano, è stata colpita, causando feriti tra i peacekeeper delle Nazioni Unite. L'incidente ha coinvolto più di un operatore, senza che siano stati resi noti dettagli sulle condizioni o sul numero esatto dei feriti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali dell'operazione internazionale.

