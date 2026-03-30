Tutti gli incontri del ministro Urso negli Stati Uniti

Il ministro per le Imprese è arrivato negli Stati Uniti per una visita di 48 ore a Washington. Durante il soggiorno, ha partecipato a incontri ufficiali e discussioni con rappresentanti governativi e del settore privato. La visita si inserisce nel calendario di impegni esteri, dopo la trasferta in Turchia ad Ankara dei giorni scorsi.

Una due giorni densa di impegni e su più fronti. Adolfo Urso, ministro per le Imprese, è sbarcato negli Stati Uniti, per la visita di 48 ore a Washington, che segue di pochi giorni la trasferta turca ad Ankara. Una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, dell’intelligenza artificiale e delle materie prime critiche, e a consolidare la crescita degli investimenti statunitensi in Italia e dell’interscambio economico. Ma c’è anche un passaggio operativo dentro una strategia più ampia: collocare l’Italia nel cuore delle nuove filiere industriali e tecnologiche dell’Occidente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutti gli incontri del ministro Urso negli Stati Uniti Articoli correlati Ucraina, Zelensky annuncia nuovi negoziati: “Presto altri incontri, forse negli Stati Uniti”Nel suo consueto messaggio serale, il capo di Stato ha spiegato di attendere un rapporto completo di persona, sottolineando che diversi passaggi... Perché negli Stati Uniti tutti vogliono il miele fatto con gli “escrementi” di un insetto invasivoNegli USA spopola un miele scurissimo prodotto dalle api a partire dalla melata zuccherina secreta come scarto dalla lanterna maculata, una delle...