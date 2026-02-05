Ucraina Zelensky annuncia nuovi negoziati | Presto altri incontri forse negli Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che ci saranno nuovi negoziati. Dopo due giorni di incontri negli Emirati Arabi Uniti con rappresentanti di Stati Uniti e Russia, Zelensky dice che presto ci saranno altri incontri, forse negli Stati Uniti. La notizia arriva mentre si cerca di trovare una via di pace nel conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver ricevuto un aggiornamento dal team negoziale di Kiev al termine di due giorni di incontri negli Emirati Arabi Uniti con rappresentanti degli Stati Uniti e della Russia. Nel suo consueto messaggio serale, il capo di Stato ha spiegato di attendere un rapporto completo di persona, sottolineando che diversi passaggi delicati non possono essere affrontati in modo adeguato a distanza. Un chiarimento che lascia intendere come i colloqui abbiano toccato nodi complessi, legati al quadro della guerra e ai possibili sviluppi diplomatici. Zelensky ha inoltre anticipato che sono già in programma ulteriori incontri nel prossimo futuro.

Il rapporto tra Ucraina e Stati Uniti rimane complesso mentre Zelensky si confronta con i negoziati a Berlino.

Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.

