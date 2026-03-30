Secondo quanto riportato dal Washington Post, il Pentagono si sta preparando a settimane di operazioni di invasione terrestre, con l'invio di ulteriori marines nel Golfo. La possibilità di un conflitto prolungato si aggiunge alle tensioni già alte nella regione, mentre le forze militari si organizzano per eventuali azioni di terra. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità militari e governative.

L’offensiva diplomatica per contenere il conflitto tra Stati Uniti e Iran si intreccia con un rapido peggioramento della situazione sul terreno. Nelle ultime ore alti rappresentanti di Turchia, Egitto e Arabia Saudita sono arrivati a Islamabad per incontri con le autorità pakistane, con l’obiettivo di individuare un percorso negoziale capace di ridurre la tensione. Secondo quanto riferito da Reuters, nei colloqui iniziali a Islamabad le discussioni si sono concentrate anche su possibili proposte per riaprire lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale ma la strada è in salita. Mentre proseguono i contatti diplomatici, sul piano militare emergono scenari più complessi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump pensa agli attacchi di terra. La crisi può durare per settimane

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