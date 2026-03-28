Trump | La ragione per cui l' Iran vuole un accordo è che gli abbiamo spaccato il c*lo SOTT – Il video

Un video pubblicato da un'agenzia statunitense mostra un discorso di un ex presidente che afferma che l’Iran desidera un accordo perché gli Stati Uniti hanno danneggiato la propria posizione durante le negoziazioni. Secondo le sue parole, questa azione potrebbe aver dato loro maggiore margine di manovra, lasciando intendere che le dichiarazioni fatte abbiano influenzato le trattative in corso.

(Agenzia Vista) Washington, 26 marzo 2026 "Posso solo dire questo: vogliono fare, vogliono fare. e probabilmente ho danneggiato un po' la nostra negoziazione, dando loro un po' di slancio per dire 'beh, vorrei che non l'avesse detto'. Ma ieri hanno detto che non stavamo negoziando con loro, e ora ammettono che stavamo negoziando con loro. Quindi, vogliono fare un accordo. La ragione per cui vogliono fare un accordo è che gli abbiamo letteralmente spaccato il c*lo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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