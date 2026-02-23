Casting per il portiere della Juventus | due nomi di spicco in lizza

Il casting per il portiere della Juventus ha attirato l’attenzione sul mercato, poiché due nomi di rilievo sono in corsa. La scelta è influenzata dalle recenti prestazioni tra i pali e dalla necessità di rafforzare la rosa. I dirigenti monitorano attentamente ogni mossa, valutando le opportunità di mercato. La decisione finale potrebbe cambiare le prospettive della squadra per la prossima stagione. La trattativa prosegue senza sosta.

Un momento di forte tensione circonda la Continassa, dove l’attenzione è rivolta alle prestazioni difensive e alle ricadute sul lungo periodo. Le ultime uscite hanno evidenziato segnali delicati che richiedono un’analisi attenta dei comportamenti tra campionato e appuntamenti europei, con la necessità di interpretare l’equilibrio della linea difensiva e le possibili risposte del mercato. Il rendimento recente di Michele Di Gregorio ha alimentato discussioni interne, con l’errore decisivo su una rete subita contro il Como che è stato al centro dell’attenzione. La serie di passaggi a vuoto ha coinvolto anche altre uscite, tra cui le sfide contro l’Inter e la Champions League, determinando un bilancio che segna otto gol subiti in due gare ufficiali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Di Gregorio, momento non facile per il portiere della Juventus. I bianconeri sono a caccia del sostituto. I nomiDi Gregorio vive un momento difficile alla Juventus a causa delle recenti prestazioni deludenti.

Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella listaIl mercato della Juve si concentra sulla possibile sostituzione di Di Gregorio, accusato di aver sbagliato decisivi nel recente incontro contro il Como.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juventus, non solo Carnesecchi. Per la porta piace il 2005 Restes, contatti anche con De Gea; TMW - Juventus, idea De Gea per la porta: contatti con l’entourage.

André Onana torna a inserirsi con prepotenza nel casting portiere dell’Inter per prendere l’eredità di Yann Sommer, destinato all’addio al nerazzurro al termine della stagione quando il contratto scadrà. La conferma della notizia lanciata in esclusiva dalla n - facebook.com facebook

Come raccontato in giornata su FcInterNews, il portiere camerunense, è un profilo che potrebbe rientrare nel casting per il dopo Sommer. L'esperienza in Premier è stata delle peggiori, l'Onana ammirato a Milano ha quelle caratteristiche tecniche ricercate dall x.com