Treni stop alla linea AV Roma-Firenze | ecco cosa cambia per i viaggiatori

La circolazione dei treni sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze è stata sospesa temporaneamente a causa di interventi di potenziamento tecnologico. La modifica riguarda tutti i viaggiatori che utilizzano questa tratta e si protrarrà fino a nuova comunicazione. Le autorità hanno annunciato che i lavori prevedono interventi sulla rete per migliorare le infrastrutture e la sicurezza del servizio.

Stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico. Lo comunica Trenitalia, annunciando modifiche significative al servizio tra sabato 11 e domenica 12 aprile, con ulteriori variazioni previste anche lunedì 13. Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione sulla linea AV tra Roma e Firenze. Contestualmente, sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina i treni saranno fermi dalle ore 14 di sabato alle ore 6 di domenica. L’intervento comporterà una riduzione significativa dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Treni, stop alla linea AV Roma-Firenze: ecco cosa cambia per i viaggiatori Articoli correlati Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Trenitalia, stop per lavori a circolazione sulla linea Av Roma-Firenze; Alta Velocità Roma-Firenze stop per lavori: 11-12 aprile week-end di disagi per l'arrivo del nuovo sistema di controlli; Treni, stop alla linea AV Roma-Firenze: ecco cosa cambia per i viaggiatori; Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambia. AV Roma-Firenze, lavori e modifiche ai treniROMA: Prevista una riduzione dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e dei treni del regionale. I convogli viaggeranno su percorsi alternativi ... toscanamedianews.it Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambia x.com Vannacci brinda alla prima sede provinciale FnV a Firenze. E ora Roma - facebook.com facebook