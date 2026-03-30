Tragedia nel Bresciano | il 19enne Alessandro Cagnoni si schianta in moto a Leno e muore sul posto

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto domenica 29 marzo in via Leonardo Da Vinci, nel Bresciano. Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe toccato con la ruota anteriore il cordolo del marciapiede che divide la strada dalla pista ciclabile, causando lo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare.

L'incidente si è verificato ieri, domenica 29 marzo, in via Leonardo Da Vinci. Il 19enne, morto poco dopo lo schianto, avrebbe toccato con la ruota anteriore della moto il cordolo del marciapiede che separa la strada principale dalla pista ciclabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tragedia in Italia, Alessandro perde il controllo della moto e muore sul colpo: “Era giovanissimo”Il rombo di una Ducati che spezza il silenzio di una mattinata apparentemente identica a tante altre, il riflesso del sole sulle cromature e quel... Tragedia nel Bresciano, donna investita da un mezzo pesante: morta sul postoL'incidente è avvenuto in via Rampina di San Giorgio a Montichiari, nel Bresciano.