Tragedia nel Bresciano donna investita da un mezzo pesante | morta sul posto

Un drammatico incidente si è verificato in via Rampina di San Giorgio a Montichiari, nel Bresciano, dove una donna di circa 55-60 anni è stata investita da un mezzo pesante. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta sul posto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

