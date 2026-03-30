Traffico Roma del 30-03-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 30 marzo 2026, il traffico sulla riviera cittadina di Roma risultava intenso, con alcune zone caratterizzate da rallentamenti. La situazione è stata segnalata dal servizio di monitoraggio del traffico, che ha registrato una concentrazione di veicoli in movimento ridotta rispetto alla media. Non sono stati registrati incidenti o interruzioni di corsa di particolare rilievo in quel momento.

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