Traffico Roma del 20-03-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 20 marzo 2026, si è formata una coda di 9 chilometri sulla rete stradale di Roma, partendo dalla barriera di Roma Sud e proseguendo verso Torrenova. La colonna di veicoli interessa le corsie in direzione del centro urbano, causando rallentamenti e congestione. La situazione è stata segnalata dalla centrale di controllo del traffico e riguarda principalmente le arterie principali della capitale.

Luceverde Roma si è formata una coda di 9 km dalla barriera di Roma Sud a Torrenova Verso il raccordo anulare in coda per traffico sulla Pontina in uscita da Roma tra la Cristoforo Colombo raccordo anulare file anche tra Pomezia e Aprilia verso Latina sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la grazie a Salaria e poi più avanti tra Nomentana e alla Tiburtina rallentamenti a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è l'uscita per Roma su del code tra Prenestina e Tiburtina lavori via Salaria riduzione della carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro inevitabile la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2026 ore 20:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 02-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma Buonasera residue Code in tangenziale direzione San Giovanni tra lo svincolo di Tor di Quinto e viale della Moschea ancora code poi... The CG Prophecy Report (15 March 2026) - To Tax or Not To Tax Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 20:30; Traffico a Roma, per ingorghi e bus bloccati il Comune spende milioni; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe. Traffico Roma del 20-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma si è formata una coda di 9 km dalla barriera di Roma Sud a Torrenova Verso il raccordo anulare in coda per traffico sulla Pontina in uscita ... romadailynews.it Traffico Lazio del 20-03-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati per incidente traffico bloccato sulla A24 roma-teramo tra Valle del Salto L'Aquila ovest direzione Teramo si sono formate ... romadailynews.it Traffico bloccato in via Roma per un incidente all’altezza del “Tulipano” - facebook.com facebook