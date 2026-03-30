Traffico Lazio del 30-03-2026 ore 17 | 30
Alle 17:30 del 30 marzo 2026 si registrano code e traffico intenso sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare, secondo quanto riferito da Luceverde Lazio. La situazione riguarda principalmente una delle corsie principali del raccordo, con i veicoli che rallentano notevolmente in direzione del centro della città. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora segnalato incidenti o lavori in corso che possano aver causato l’evento.
Il 24 aprile arriva “Solito cinema”, il primo album di Juli con tantissime collaborazioni. Da ora in pre-order Turismo. Onorato: Duco nel 2027 arriva nella capitale, straordinario risultato Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Articoli correlati
Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla...
Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale incolonnamenti su via Appia a partire dall' Aeroporto...