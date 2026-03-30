Torna il maltempo tra martedì e giovedì

Tra martedì e giovedì, nel corso della Settimana Santa, sono previste condizioni di maltempo nel Centro-Sud. Le previsioni indicano piogge intense e temporali che interesseranno diverse aree durante questi giorni. L'allerta riguarda principalmente le regioni centrali e meridionali, dove si attendono fenomeni meteorologici di rilievo nel periodo indicato.

Un forte maltempo è in arrivo al Centro-Sud tra il Martedì Santo ed il Giovedì Santo. Una goccia fredda con un minimo di bassa pressione posizionato tra Sicilia e Calabria, scaricherà tanto maltempo al centro sud con piogge diffuse anche fino a 100 mm sul Tavoliere! Ancora acqua su una terra che fino a qualche mesa fa soffriva di siccità. Ma non solo acqua: farà anche freddo per il periodo con quota neve che può scendere fino a 800 metri e venti in rinforzo da Nord-Est. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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