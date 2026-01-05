Allerta meteo sull' Abruzzo nevicate fino a quote basse all' Epifania

L'Abruzzo si prepara all’arrivo di condizioni meteorologiche avverse durante l’Epifania, con nevicate che interesseranno anche quote basse. Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha emesso un’allerta meteo, invitando alla prudenza e alla verifica delle condizioni locali. Si consiglia di seguire le indicazioni ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza durante questo periodo.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale per la giornata dell'Epifania.Dalle prime ore di martedì 6 gennaio e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate in calo fino a quote di 300-400 metri, e localmente fino a livello del mare.

