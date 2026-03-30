Torna il Consiglio Comunale di Arezzo

Il Consiglio Comunale di Arezzo si riunisce di nuovo giovedì 2 aprile alle 9. La seduta sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e sul canale YouTube del Comune. La convocazione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali punti all’ordine del giorno. La riunione si svolgerà presso la sede dell’ente pubblico, come previsto dal calendario delle assemblee comunali.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Nuova seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 2 aprile alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. È prevista l’eventuale prosecuzione il giorno successivo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, spazio all’approvazione del progetto di riqualificazione dello stadio e delle pratiche a esso collegate. Completano l’ordine del giorno quattro pratiche urbanistiche, tre relative al demanio comunale, il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza, nove fra mozioni e atti di indirizzo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Consiglio Comunale di Arezzo Articoli correlati Leggi anche: Comune di Arezzo, torna il Consiglio Comunale Ad In Primo Piano Filippo Polcri Aggiornamenti e notizie su Consiglio Comunale di Temi più discussi: Seduta del Consiglio Comunale di Martedì 24 Marzo 2026; Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028; Consiglio comunale del 24 marzo; Torna il Consiglio Comunale, all’ordine del giorno anche le variazioni al piano triennale dei lavori pubblici. Comune di Cosenza, Consiglio comunale del 25 marzo: parcheggi, stadio e buoni spesaGuida all'ordine del giorno della massima assemblea cittadina: approvazione del Regolamento Arredo Urbano, debiti fuori bilancio e novità sul contratto rent to buy con Immobiliare Montesanto. cosenzapost.it Saronno, il Consiglio comunale torna a riunirsi: Protezione Civile, videosorveglianza e mozioni al centro del dibattitoMartedì 24 marzo, in Sala Vanelli, i consiglieri discuteranno temi di sicurezza, verde pubblico e solidarietà alle Forze dell’Ordine ... laprovinciadivarese.it 30/3/26.Tra i punti in esame al Consiglio comunale di Chioggia stasera la variante per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco(foto 2-3),prevista accanto all'ospedale nella ex-barca(edificio allora destinato ai servizi per minori). Inizio lavori ent x.com Amaranto Channel. . Martedì 31 marzo nella sala di Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno si terrà una seduta solenne del Consiglio comunale in occasione dell’ottantesimo anniversario del primo voto amministrativo e del suffragio universale femminile. - facebook.com facebook