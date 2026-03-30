Torna il Consiglio Comunale di Arezzo

Da lanazione.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Arezzo si riunisce di nuovo giovedì 2 aprile alle 9. La seduta sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e sul canale YouTube del Comune. La convocazione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali punti all’ordine del giorno. La riunione si svolgerà presso la sede dell’ente pubblico, come previsto dal calendario delle assemblee comunali.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Nuova seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 2 aprile alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. È prevista l’eventuale prosecuzione il giorno successivo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, spazio all’approvazione del progetto di riqualificazione dello stadio e delle pratiche a esso collegate. Completano l’ordine del giorno quattro pratiche urbanistiche, tre relative al demanio comunale, il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza, nove fra mozioni e atti di indirizzo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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