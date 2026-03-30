Torna di moda l’immunità quando fa gioco

Recentemente si è tornato a discutere sull'uso dell'immunità parlamentare, soprattutto quando questa viene applicata in modo favorevole. La richiesta di documenti a un parlamentare, se considerata uno scandalo, fa riflettere sulla percezione dell'immunità stessa e sulla sua eventuale estensione. La questione si concentra sulla relazione tra immunità e abuso di potere, senza coinvolgere aspetti legati a singoli individui.

Se anche chiedere un documento a un parlamentare si tramuta in uno «scandalo», allora il tema prescinde dall'abuso di potere e diventa l'estensione dell'immunità. Quello subito da Ilaria Salis due giorni fa era un controllo, non una perquisizione. Un controllo di polizia che è scattato per un alert, una segnalazione Schengen, partito dalla Germania. Eppure la sinistra si è levata sugli scudi. «Vergogna», grida il «campo largo», con pochissime eccezioni, puntando il dito contro «l'autocrazia» meloniana. L'europarlamentare e Avs, poi, sono pronti a una duplice interrogazione: una in Unione europea e una in Italia. Tra chi ha solidarizzato con l'attivista arrestata a Budapest nel 2023, un fronte largo: dai «cattolici adulti» ai punkabestia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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