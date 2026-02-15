Carlo Pellegatti ha commentato su YouTube le accuse frequenti rivolte ad Allegri e la vittoria dell’Inter, causate dal modo in cui l’arbitro La Penna ha gestito il match. Durante il video, ha evidenziato come le polemiche sul gioco di Allegri siano diventate un trend tra gli appassionati. Pellegatti ha anche osservato che la partita tra Inter e Juventus è stata pesantemente influenzata dalle decisioni del giudice di gara, che secondo lui hanno inciso sul risultato finale.

"Oggi invece di essere tutti uniti vicino al nostro Milan, vicini al loro allenatore, no, come una sottile moda, una moda radical chic, fa moda dire non mi piace il gioco di Allegri, si abbiamo tanti punti ma il gioco di Allegri non ci soddisfa, vorremmo dell'altro, un gioco più spumeggiante, intanto il Milan è secondo a 8 punti dall'Inter. E noi siamo qui che ci mettiamo come i polli di Renzo, come compagni di avventura a questa lotta contro la corazzata Inter, invece di essere uniti, noi distinguiamo, si ma il gioco di Allegri. Una cosa incomprensibile". LEGGI ANCHE: Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto Carlo Pellegatti ha poi aggiunto un commento sulla vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Ieri l'Inter è tornata a +8, una partita condizionata dal signor La Penna che dopo aver dato un giallo eccessivo come primo, sbaglia tratto in inganno dalla caduta di Bastoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Fa moda criticare il gioco di Allegri. Inter-Juve? Partita condizionata da La Penna”

Condò critica Bastoni perché ha simulato e provocato l’espulsione di Kalulu durante il match tra Inter e Juventus, una partita che ha subito un cambiamento a causa di quell’azione.

La partita tra Atalanta e Inter si è svolta senza particolari polemiche, grazie alla direzione di Federico La Penna.

