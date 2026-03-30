Recenti episodi in Italia e negli Stati Uniti hanno riacceso il dibattito sulle piattaforme di messaggistica, in particolare su Telegram e altre applicazioni simili. Le indagini e le sentenze evidenziano come alcune chat abbiano ospitato contenuti illeciti. Le autorità stanno approfondendo le modalità di gestione e controllo delle conversazioni, mentre l’attenzione si concentra sui rischi legati alla diffusione di materiali illegali online.

Violenza, pedopornografia, razzismo. Il materiale prolifera in rete ma non tutto passa da Instagram e Tik Tok. Il dibattito sull'uso dei social network adesso si è riacceso. Merito la sentenza in California che per la prima volta ha condannato Facebook e You Tube per aver provocato gravi disagi psicologi a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni. Nello sfondo della discussione però (non) c'è un altro social finito spesso nelle cronache: Telegram., Non è una piattaforma pensata per contenuti sensibili, eppure è lì che circola tanto di quel materiale che altrove è bandito dall'algoritmo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Telegram e le altre app di messaggistica: dove germogliano le chat dell'orrore

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