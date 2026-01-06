Arisa, cantante e protagonista di numerosi festival, ha recentemente attirato l’attenzione per il suo uso delle chat delle app di incontri e per le amicizie spesso false con altre artiste. Tra le sue frequentazioni c’è anche un complimento di Samuele Bersani. In vista di Sanremo, dove si presenta con il brano «Magica favola», questa fase della sua vita e delle sue relazioni offre uno sguardo interessante sulla sua quotidianità.

Rosalba Pippa in arte Arisa si prepara a tornare a Sanremo, dove ormai è una veterana, con il brano «Magica favola». Al Festival ammette di dovere praticamente tutto della sua carriera, decollata dopo la vittoria nel 2009 con Sincerità, per le Nuove proposte, e nel 2014 con Controvento, stavolta tra i Big. Aveva anche sfiorato la terza vittoria nel 2012, quando è arrivata seconda con La Notte, dietro Emma Marrone. Arisa racconta a Silvia Fumarola su Repubblica quanto abbia dovuto lavorare su stessa per riuscire a convivere serenamene con la solitudine. Certo non smette di cercare compagnia, tanto da iscriversi a una app di incontri. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Arisa cerca l’uomo ideale con le app di incontri: “Sottona, con uno sono diventata esagerata ed è sparito”

Leggi anche: “Uso le app di incontri. Un danese mi piaceva, ma ero ‘sottona’. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”: lo rivela Arisa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arisa «sottona» e perché usa le chat delle app di incontri. Le amicizie false con le altre cantanti e il complimento di Samuele Bersani - La cantante sulle sue esperienze di amore tossico e come ne è uscita. open.online