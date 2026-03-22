A 10 giorni dal deposito, da parte del ministero dell’Economia, della lista per il rinnovo del vertice di Poste Italiane, il consiglio di amministrazione del gruppo dei recapiti ha approvato la proposta del lancio di un’offerta totalitaria di acquisto e scambio sul capitale di Tim, società che oggi controlla con il 27 per cento del capitale. L’obiettivo finale è il delisting della società telefonica, ovvero l’uscita da piazza Affari, ma la condizione perché l’offerta sia considerata valida è un’adesione tale che consenta al gruppo dei recapiti di raggiungere il 66,67 per cento del capitale. L’operazione annunciata dal gruppo guidato da... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Poste Italiane punta al delisting di Tim. Opas valida se l’adesione arriva al 66,67%

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Una selezione di notizie su Poste Italiane

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Poste Italiane presenta l'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom ItaliaIl corrispettivo totale previsto e di circa 10,8 miliardi. Il perfezionamento dell'operazione e atteso entro la fine del 2026 ... tgcom24.mediaset.it

Poste Italiane lancia opas totalitaria per l’acquisto di Telecom ItaliaPoste Italiane lancia opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia che porta alla creazione di un gruppo da 26,9 miliardi di euro ... igizmo.it

Il Cda di Poste Italiane ha approvato un’opas totalitaria su TIM da circa 10,8 miliardi di euro, con l’obiettivo di acquisire l’intero capitale e procedere al delisting da Euronext Milan entro il 2026. L’offerta prevede una componente in contanti (0,167 euro per azi facebook

Le Poste Italiane lanciano un’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim da 10,8 miliardi - la Repubblica x.com