Suzuki in Italia in 2025 oltre 2% – Nalli | Spazio di crescita per modelli compatti e leggeri
Nel corso del 2025, Suzuki Italia ha registrato oltre 31.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato superiore al 2 per cento. La casa automobilistica continua a rafforzare la propria presenza nel settore, con particolare attenzione ai modelli compatti e leggeri. La crescita si inserisce in un quadro di consolidamento della posizione del marchio nel mercato nazionale, con un focus sui clienti privati.
(Adnkronos) – Dopo aver chiuso il 2025 con oltre 31.000 immatricolazioni e una quota di mercato superiore al 2%, Suzuki Italia consolida il proprio posizionamento nel panorama automotive nazionale, confermandosi tra i brand di riferimento nel canale dei clienti privati. Al centro della strategia del marchio Suzuki guidato da Massimo Nalli emerge una visione chiara:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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