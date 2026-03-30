Durante l’ottavo test screening del cinecomic con Milly Alcock, è stato riscontrato un nuovo cambio nel finale della pellicola. Secondo le fonti, il finale è stato modificato nuovamente rispetto alle versioni precedenti e sembra puntare a introdurre più elementi legati a un personaggio maschile molto noto. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente le modifiche apportate.

Non c'è pace per il cinecomic con Milly Alcock, la proiezione di prova più recente rivela un cambio nel finale e sembra voler preparare il terreno all'arrivo di Man of Tomorrow. Le proiezioni di prova dei titoli più attesi, e più costosi, sono lo strumento degli studios per saggiare l'accoglienza da parte del pubblico ed eventualmente correggere il tiro. Ma la quantità di proiezioni test di Supergirl svelate dagli scooper rivelerebbero i dubbi della DC nei confronti della pellicola incentrata sulla cugina di Superman, in arrivo il 25 giugno. Il film interpretato da Milly Alcock sarà un test importante per lo studio perché sarà il primo capitolo del franchise principe della DC studio a non essere diretto da James Gunn e fornirà indicazioni importanti sulla capacità futura della saga di camminare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl: all'ottavo test screening il finale cambia ancora (e arriva più Superman)

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