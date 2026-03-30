In Italia, il mondo dello sport si presenta in modo contrastante: da un lato, si registra un entusiasmo diffuso e un’attenzione crescente, dall’altro, il calcio si trova ad affrontare difficoltà e tensioni. La rubrica settimanale di Piero Vailati si concentra su questi aspetti, analizzando le vicende che interessano il panorama sportivo nazionale e le problematiche legate al calcio, senza approfondimenti di natura politica o personale.

LA RUBRICA. La Domenica del Villaggio, lo spillo settimanale di Piero Vailati sul mondo dello sport. Ma allora è una cosa seria. Anche nel Paese del Sol Levante splende alto il sole di Andrea Kimi Antonelli, che nel giro di una settimana dopo il Gran premio della Cina fa suo anche quello del Giappone sul circuito di Suzuka – uno dei più impegnativi del Mondiale dal punto di vista della guida – e diventa il più giovane pilota leader della classifica iridata a 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Prima di lui un certo Lewis Hamilton, che nel 2007 aveva 22 anni, 4 mesi e 6 giorni Dal 2005 un italiano non era in testa al Mondiale di Formula 1, ma quella volta Giancarlo Fisichella aveva vinto la gara inaugurale in Australia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sullo sport italiano splende il sole. Ma sul calcio nevica

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