Successo sportivo e orgoglio cittadino | il Benevento 5 conquista le final four

Il Benevento 5 ha ottenuto una vittoria in Coppa Italia che li porta alle final four, portando entusiasmo tra i tifosi e la comunità locale. Il consigliere comunale ha ringraziato la squadra per aver promosso il nome della città attraverso questa prestazione. La squadra ha concluso la partita con un risultato positivo, ottenendo così il passaggio alle fasi finali della competizione.

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