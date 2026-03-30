Una dichiarazione recente ha attirato l'attenzione, affermando che si sta trasformando lo stadio di Zenica in un luogo difficile da frequentare. La frase è stata interpretata come un’esagerazione, soprattutto se confrontata con le condizioni di altri impianti noti, come il Santiago Bernabeu, considerato più accessibile. La discussione riguarda principalmente lo stato e le condizioni del campo in questione.

. Che esagerazione Al confronto, pare che il Santiago Bernabeu sia diventata una passeggiata di salute. Va bene, ci sarà un clima acceso allo stadio bosniaco di Zenica (che comunque potrà ospitare circa novemila spettatori, non novantamila). Vorremmo però ricordare i recenti risultati casalinghi della Bosnia Brasile. Bosnia-Romania 3-1 Bosnia-Austria 1-2 Bosnia-San Marino 1-0 Bosnia-Cipro 2-1 Bosnia-Ucraina 1-2 Cominciare a ingigantire i fantasmi eo gli avversari ci sembra il principio che i professionisti dello sport rifuggono come la peste. Da sempre, i fuoriclasse insegnano che si va a giocare certamente avendo studiato l’avversario ma ingigantire le preoccupazioni, le ansie e le angosce va archiviato alla voce autolesionismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stiamo trasformando lo stadio di Zenica nell’inferno in terra

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