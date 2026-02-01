Franco Battiato Un’altra vita | in mostra l’artista della sperimentazione che fu molto più che musicista

Dal 31 gennaio il Maxxi apre le sue porte a “Franco Battiato. Un’altra vita”. La mostra ripercorre la carriera di un artista della sperimentazione, che ha lasciato un segno forte nella musica e nell’arte italiana. A cinque anni dalla sua scomparsa, l’esposizione presenta fotografie, oggetti e materiali originali che raccontano la sua vita e il suo lavoro. Una occasione per scoprire un personaggio poliedrico, molto più che un musicista, e per capire come Battiato abbia rivoluzionato il modo di fare musica e arte in Italia.

"Franco Battiato. Un'altra vita". Mai titolo fu più azzeccato di questo. Dal 31 gennaio al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è allestita la mostra-evento su Franco Battiato, a cinque anni dalla fine del suo transito terrestre. La mostra, coprodotta dal ministero della Cultura e dal MAXXI, curata da Giorgio Calcara e Cristina Battiato, è un viaggio interstellare nella vita di un uomo straordinario, perché Franco Battiato non è stato solo il musicista più importante della seconda metà del '900, ma anche un artista a tutto tondo: scrittore, regista, pittore, mecenate. Un intellettuale vero, che ci ha raccontato il Mondo prima che il mondo ci apparisse, sempre guidato da una grande ispirazione e con il pallino della sperimentazione.

