Statuto siciliano al centro del dibattito identità e ruolo nel Mediterraneo

Ieri sera, presso il locale Totù a Milazzo, si è svolto un incontro promosso dal Rotary Club Valle del Mela, dedicato al tema dello statuto siciliano. Durante la serata si è discusso di autonomia, identità e delle possibili prospettive future della regione nel contesto del Mediterraneo. L’appuntamento ha coinvolto partecipanti interessati a approfondire le questioni legate al ruolo della Sicilia.

Incontro promosso dal Rotary Club Valle del Mela con l’autore Nuccio Carrara e il legale Rino Nania: focus su autonomia, storia e scenari geopolitici dell’isola Riflessione su autonomia, identità e prospettive future della Sicilia al centro dell’incontro promosso ieri sera dal Rotary Club Valle del Mela nei locali del Totù a Milazzo. A moderare il confronto è stato Giampaolo Piccolo, mentre gli interventi dell’autore e dell’avvocato Rino Nania hanno accompagnato il pubblico in un’analisi che ha intrecciato dimensione storica e attualità politica. Nel corso del dibattito è stata ripercorsa la genesi dello Statuto siciliano, nato nel secondo dopoguerra in un contesto segnato da forti tensioni sociali e politiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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