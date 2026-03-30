Stasera a letto tardi | le anticipazioni della quinta puntata su Rai 2

Stasera su Rai 2 va in onda la quinta puntata dello show condotto dai The Jackal, trasmesso in prima visione dal 3 marzo 2026. La puntata è prevista per il 31 marzo e sarà trasmessa in orario serale. Lo spettacolo si inserisce nel palinsesto della rete come una delle produzioni recenti, con episodi trasmessi settimanalmente.

, 31 marzo. Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Per la prima volta tutti i The Jackal saranno insieme a condurre un programma che riprende un po’ il filone di Chi vuol essere Peter Pan, portato al successo negli anni scorsi da Paolo Bonolis. Con i The Jackal un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera, 30 marzo 2026. Anticipazioni e ospiti. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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