Stasera su Rai 2 va in onda la seconda puntata dello show condotto dai The Jackal, intitolato

Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Per la prima volta tutti i The Jackal saranno insieme a condurre un programma che riprende un po’ il filone di Chi vuol essere Peter Pan, portato al successo negli anni scorsi da Paolo Bonolis. Con i The Jackal un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stasera a letto tardi: le anticipazioni della seconda puntata su Rai 2

'Stasera a letto tardi' torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano.

