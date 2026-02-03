Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo. A Empoli, un evento dedicato allo sport e al benessere sociale vuole coinvolgere tutta la comunità. La manifestazione

Il 7 febbraio ricorrerà la " Giornata nazionale contro il bullismo ". Ed Empoli scenderà in campo con un evento territoriale dedicato allo sport e al benessere sociale dal titolo " Good Life - Sport, Benessere, Comunità ", che si pone lo scopo di sensibilizzare sulle potenzialità dell’attività sportiva come strumento di prevenzione anti-bullismo. L’iniziativa si svolge dalle 9.30 alle 13 negli spazi de La Vela Margherita Hack e rappresenta l’esito di un percorso di co-progettazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme a Cora e Arci Comitato Empolese Valdelsa. Nella mattinata ci saranno tavoli di confronto tra associazioni sportive e realtà del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Good Life“, lo sport per contrastare il bullismo

