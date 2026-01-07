Spider-Man | Brand New Day Sadie Sink | Non poter dire quale personaggio interpreto è una tortura

Sadie Sink, nota per Stranger Things, si prepara a mantenere il riserbo sul suo nuovo ruolo in Spider-Man: Brand New Day. L’attrice, ancora impegnata a promuovere l’ultima stagione della serie, ha dichiarato come sia difficile non poter condividere dettagli sul personaggio che interpreterà nel film dei Marvel Studios. La sua presenza nel progetto rappresenta un’importante novità, anche se al momento rimane avvolta nel massimo riserbo.

L'attrice non ha fatto in tempo a finire la promozione dell'ultima stagione di Stranger Things che già deve concentrarsi sugli spoiler sul suo personaggio nel prossimo film su Spider-Man dei Marvel Studios Lasciatesi appena alle spalle il finale di Stranger Things, Sadie Sink dovrà ora focalizzare i suoi sforzi nel mantenere segreto il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day. L'attrice non solo non può parlare apertamente di Spider-Man: Brand New Day, ma non può nemmeno rivelare chi interpreterà, cosa che lei stessa ha definito una "tortura". L'interprete di Max in Stranger Things è stata vista girare alcune scene al fianco di Tom Holland, ancora con i suoi naturali capelli rossi, alimentando così le speculazioni dei fan sul fatto che interpreterà un personaggio dai capelli rossi ben noto dei fumetti Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

