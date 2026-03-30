Spettacolo ' Tutti gli uomini che non sono' con Paolo Calabresi

Durante uno spettacolo, un attore ha interpretato varie persone reali, tra cui attori noti, utilizzando video autentici di performance di trasformismo. Questi interventi hanno ingannato il pubblico e persino il presidente, creando un effetto di realtà ingannevole. L'artista ha raccontato la sua esperienza personale legata a questa pratica, che ha portato a un confronto tra il suo percorso e le reazioni del pubblico.

Che cosa succede quando un attore inizia a rubare l’identità di persone reali - da Nicolas Cage a John Turturro - per sfuggire a traumi personali? Paolo Calabresi racconta la sua storia vera, con video reali di quelle performance di trasformismo che hanno ingannato tutti, persino il presidente del Milan. Affiancato sul palco da Carolina Di Domenico, interpreta e dirige “Tutti gli uomini che non sono” (dal suo libro omonimo). “Tutti gli uomini che non sono” è uno spettacolo che ripercorre l’incredibile storia realmente accaduta delle trasformazioni di Calabresi in personaggi realmente esistenti. Molti ricordano la straordinaria performance del falso Nicolas Cage, accolto allo stadio con tutti gli onori dal presidente del Milan, seguita nel corso degli anni da molte altre operazioni di trasformismo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Spettacolo 'Tutti gli uomini che non sono' con Paolo Calabresi Articoli correlati Paolo Calabresi con Tutti gli uomini che non sono in scena a CoratoUn fitto calendario di appuntamenti attraversa la Puglia a inizio marzo, con una programmazione che spazia dalla grande prosa contemporanea ai... Leggi anche: Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Paolo Calabresi in scena con ‘Tutti gli uomini che non sono’ PAOLO CALABRESI: LO SPETTACOLO TUTTI GLI UOMNI CHE NON SONO, IL SET DI BORIS, ESSERE NICOLAS CAGE