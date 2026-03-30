Sono portatrice sana di fibrosi cistica | anche mio marito deve fare i controlli?

Una donna ha scoperto di essere portatrice sana di fibrosi cistica durante un controllo pre-concezionale e si chiede se anche suo marito debba sottoporsi a controlli specifici. La notizia ha suscitato interesse tra coloro che si trovano in situazioni simili, sollevando domande sui protocolli di diagnosi e prevenzione per le coppie portatrici. La questione riguarda le modalità di valutazione genetica e le eventuali misure da adottare.

Buongiorno, sono purtroppo risultata portatrice sana di fibrosi cistica durante i controlli pre-concezionali. Mio marito deve fare il test anche lui? E se fossimo entrambi portatori, quali sono le probabilità che il bambino nasca malato? E cosa fare in questo specifico caso? Grazie mille Buongiorno signora, suo marito deve certamente sottoporsi al test genetico per escludere qualsiasi mutazione del gene CFTR, e sperate che non sia portatore. Qualora lo sia, in caso di ricerca di una gravidanza, si rende necessaria una diagnosi preimpianto o la villocentesi. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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