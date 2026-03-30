Il 30 marzo si sono svolti nuovi sondaggi sul Grande Fratello Vip, con i risultati relativi all’eliminato di questa sera. La tensione tra i concorrenti è salita, influenzata dalle nomination e dal cambio di giorno del programma. La Casa più spiata d’Italia si prepara a conoscere chi lascerà la competizione nelle prossime ore.

L’aria all’interno della Casa più spiata d’Italia è diventata improvvisamente pesante, un po’ per le nomination e un po’ perché il Grande Fratello Vip cambia giorno. Oggi, lunedì 30 marzo 2026, lo studio di Canale5 ospita un nuovo appuntamento con reality, e il verdetto del televoto pende come una spada di Damocle sulla testa dei concorrenti. Dopo l’ addio di Dario Cassini, il gruppo si trova nuovamente davanti a un bivio: chi varcherà la Porta Rossa, abbandonando definitivamente il sogno della finale? Grande Fratello Vip, cosa dicono i sondaggi. In queste ore frenetiche, il pubblico non ha smesso di far sentire la propria voce attraverso i principali portali dedicati al reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 30 marzo, chi è l’eliminato di stasera

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