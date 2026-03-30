Nell’ambito sociale, si registra un’attenzione crescente verso il tema del co-housing, con una proposta concreta presentata da un rappresentante di Demos. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha organizzato un festival dedicato al co-housing presso un auditorium cittadino, coinvolgendo diverse figure istituzionali e amministrative. L’evento si svolge in un contesto di iniziative volte a promuovere questa forma di abitare condiviso.

Congratulazioni all’assessora Funari, al sindaco Gualtieri e a Roma Capitale per l’iniziativa del Festival del co-housing che si sta svolgendo presso l’Auditorium. Le politiche abitative, per essere efficaci, devono essere al passo con i tempi e con i cambiamenti demografici. Queste necessitano di pensiero critico, confronto e elaborazione, in una parola, cultura. Questo festival rappresenta un’intuizione intelligente per dare vita a progetti concreti e significativi. Il commento di Paolo Ciani sul Festival. Cosi’ ha dichiarato Paolo Ciani, vicepresidente del Gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, a margine del Festival del co-housing in corso a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sociale: Ciani (Demos), co-housing proposta concreta e politica

Articoli correlati

Housing sociale e futuro dei giovani: la proposta della Uil CalabriaIn Calabria, il tema della casa non può essere trattato come una questione marginale o residuale.

Portici, il centrodestra c’è nei numeri ma manca nella proposta politica e nell’opposizione concretaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Contenuti utili per approfondire Sociale Ciani Demos co housing proposta...

Argomenti discussi: Referendum, Ciani (DemoS): riforma sbagliata, bocciata dai cittadini.

Sociale Roma, Ciani (demos): Un approccio inclusivo nella lotta ad ogni forma di dipendenzaLo scopo è quello di dare ad un tema di importanza più che rilevante nella nostra città un approccio innovativo, con una visione più amplia che includa la lotta ad ogni tipo di dipendenza. Il ... italiasera.it

Elezioni Roma, Ciani (Demos): Raggi non ha avuto coraggio. Un posto in giunta? Ce lo aspettiamoIl 7% ottenuto alle primarie del Centrosinistra del 20 giugno per la scelta del candidato sindaco è una dote da non sottovalutare: Paolo Ciani, membro della Comunità di Sant'Egidio dal 1984, ... romatoday.it