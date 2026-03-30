Slovacchia-Romania streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevole

Da webmagazine24.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 31 marzo alle 20:45, la Nazionale slovacca e quella rumena si sfideranno in un’amichevole internazionale allo stadio nazionale di Bratislava. L’incontro si svolge in uno degli impianti più moderni del calcio europeo e sarà trasmesso in diretta, con possibilità di visione anche in streaming gratuito e in chiaro.

La Nazionale della Slovacchia e quella della Romania si affronteranno martedì 31 marzo (ore 20,45) a Bratislava in un’amichevole internazionale in programma al “Národný Futbalový Štadión”, uno degli impianti più moderni del calcio europeo. Il test match rientra nel programma di preparazione delle due selezioni in vista dei prossimi impegni ufficiali, che cominceranno a fine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Austria-Romania, streaming gratis e diretta TV in chiaro?. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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