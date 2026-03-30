Slovacchia-Romania streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevole

Martedì 31 marzo alle 20:45, la Nazionale slovacca e quella rumena si sfideranno in un’amichevole internazionale allo stadio nazionale di Bratislava. L’incontro si svolge in uno degli impianti più moderni del calcio europeo e sarà trasmesso in diretta, con possibilità di visione anche in streaming gratuito e in chiaro.

La Nazionale della Slovacchia e quella della Romania si affronteranno martedì 31 marzo (ore 20,45) a Bratislava in un’amichevole internazionale in programma al “Národný Futbalový Štadión”, uno degli impianti più moderni del calcio europeo. Il test match rientra nel programma di preparazione delle due selezioni in vista dei prossimi impegni ufficiali, che cominceranno a fine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Austria-Romania, streaming gratis e diretta TV in chiaro?. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Moldavia-Ucraina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevoleLa Moldavia ospita la Lituania nell’amichevole internazionale in programma giovedì 26 marzo a Chisinau in un test che assume valore soprattutto in... Moldavia-Lituania, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevoleLa Moldavia ospita la Lituania nell’amichevole internazionale in programma giovedì 26 marzo a Chisinau in un test che assume valore soprattutto in... Altri aggiornamenti su Slovacchia Romania streaming gratis e... Discussioni sull' argomento Slovacchia-Romania | Qualificazioni Europee 2026; Dove vedere Turchia-Romania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Mondiali: la Turchia batte la Romania e continua a sognare; Paura per Lucescu: sviene durante la riunione tecnica, ricoverato. Ora è in condizioni stabili. Mircea Lucescu sta bene Il CT della Romania ha rassicurato tutti dopo esser svenuto nel corso della riunione tecnica prima della partenza per la Slovacchia, dove martedì la Romania giocherà la sfida tra le due sconfitte nei playoff Mondiale Il motivo del m - facebook.com facebook Malore per Mircea Lucescu, ricoverato in ospedale a Bucarest: non guiderà la Romania nella sfida in Slovacchia x.com