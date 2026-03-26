Moldavia-Ucraina streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere amichevole

Giovedì 26 marzo, a Chisinau, si svolge un’amichevole tra la nazionale della Moldavia e quella della Lituania. La partita, trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito, rappresenta un'occasione per testare diverse soluzioni tattiche e valutare alcuni giocatori. Non sono previsti altri incontri ufficiali in programma in questa data.

La Moldavia ospita la Lituania nell’amichevole internazionale in programma giovedì 26 marzo a Chisinau in un test che assume valore soprattutto in ottica futura, tra esperimenti tattici e valutazioni individuali. Una sfida per crescere Nessun punto in palio, ma indicazioni preziose sì. Entrambe le selezioni arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Lituania-Malta, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Ucraina-Svezia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026 Leggi anche: Dove vedere Foggia-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Contenuti e approfondimenti su Moldavia Ucraina streaming gratis e... Discussioni sull' argomento La Moldova dichiara lo stato di emergenza nel settore energetico dopo gli attacchi russi in Ucraina; Von der Leyen, 'spero che Ucraina e Moldavia entrino in Ue prima possibile'; Ucraina, drone russo in Estonia colpisce centrale elettrica. Drone di Kiev in Lettonia; Moldova, il petrolio nel fiume. #attualità Alla presenza del Commissario Straordinario Santarelli, i nuovi cittadini — originari di Romania, Albania, Moldavia, Ucraina, Brasile ed Ecuador — hanno pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana #ilmamilio - facebook.com facebook