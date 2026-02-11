Slot Sugar Rush Super Scatter moltiplicatori dolcissimi | la serie Pragmatic Play continua

Pragmatic Play presenta una nuova slot chiamata Sugar Rush Super Scatter. La macchina da gioco porta un’atmosfera dolcissima, con moltiplicatori casuali e un premio massimo di 50. La saga continua, aggiungendo puntate speciali e nuove funzioni che potrebbero attirare i giocatori più appassionati.

Pragmatic Play lancia una nuova slot ad alto tasso zuccherino: Sugar Rush Super Scatter. La saga si arricchisce di un nuovo capitolo con puntate speciali, moltiplicatori casuali e un premio massimo che arriva a 50.000x. Ecco come si gioca e dove trovarla. Sugar Rush Super Scatter sbarca sui siti di gambling online portando con sé l’atmosfera vivace della serie, arricchita da novità di rilievo. Pragmatic Play rilancia il suo universo fatto di caramelle e orsacchiotti gommosi dai colori sgargianti, confermando la griglia 7x7 con sistema “cluster pays” e i moltiplicatori casuali durante i diversi round del gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

