Dopo aver conquistato i titoli a Indian Wells e Miami, il tennista italiano si appresta a puntare alla prima posizione mondiale. Le quote scommesse sono cambiate di conseguenza, con il giocatore che si avvicina sempre di più al traguardo più ambito nel circuito. Ora si concentra sui prossimi tornei, con l’obiettivo di mantenere alta la sua corsa verso il numero uno.

Il tennista azzurro non si ferma: dopo aver vinto Indian Wells e Miami sul cemento, si prepara per Montecarlo dove il sorpasso su Alcaraz può diventare matematico Jannik Sinner, dunque, ha centrato l'impresa più attesa: è l'ottavo tennista che conquista il Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami nella stessa stagione. Un trionfo che gli ha consentito di avvicinare Alcaraz nella classifica Atp. E allora scopriamo subito l'aggiornamento delle quote Sinner numero 1 ranking Atp in attesa del Master 1000 di Montecarlo. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nonostante le interruzioni per il maltempo, Sinner non ha mai perso la concentrazione e ha dominato nella finale di Miami il suo amico Lehecka, superato con un bel 2-0 nel set betting(6-4 6-4). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner senza limiti, dopo il Sunshine Double ora obiettivo numero 1: le quote aggiornate

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