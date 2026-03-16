Sinner ora l' obiettivo è il numero 1 nel ranking | ci riuscirà nel 2026? Ecco le quote

Dopo la vittoria a Indian Wells, Jannik Sinner ha ridotto il divario con lo spagnolo nel ranking ATP e ora si concentra sul raggiungimento del numero uno, obiettivo che mira di ottenere entro il 2026. Alla vigilia del Master 1000 di Miami, i due atleti sono separati da appena due punti, e le quote per la conquista del primo posto sono state aggiornate di conseguenza.

Il successo di Indian Wells ha consentito a Jannik di accorciare le distanze dallo spagnolo: i due, alla vigilia del Master 1000 di Miami, sono divisi da 2.150 punti Il primo trionfo di Jannik Sinner nel 2026, nel Master 1000 di Indian Wells, ha improvvisamente riaperto anche la corsa al primo posto del ranking Atp, occupato sempre da Carlos Alcaraz. Ma il vantaggio dello spagnolo si è ridotto dopo la sconfitta con Medvedev in semifinale: e allora scopriamo le quote aggiornate di Sinner numero 1 ranking entro il 31 dicembre. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, ora l'obiettivo è il numero 1 nel ranking: ci riuscirà nel 2026? Ecco le quote Articoli correlati Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1Indian Wells, per due anni di fila territorio di caccia di Carlos Alcaraz con le vittorie nel 2023 e 2024, nell'edizione 2026 potrebbe sorridere a... Ranking: dopo Doha Alcaraz sempre più numero 1. Ora Sinner deve aspettare la terra rossaCon la vittoria a Doha Carlos Alcaraz allunga in classifica guadagnando 350 punti sul suo rivale Jannik Sinner. Contenuti utili per approfondire Sinner ora l'obiettivo è il numero 1... Temi più discussi: Pronostico Sinner-Fonseca quote ottavi Masters 1000 Indian Wells; Sinner, circa un'ora in campo: il VIDEO dell'allenamento prima della semifinale; L’esordio di Sinner a Indian Wells è stato una formalità; Sinner-Shapovalov, in palio gli ottavi: data, orario e dove vederla in tv. Pubblicità: tutti gli spot con protagonista Jannik Sinner, primo italiano a vincere a WimbledonE’ già da tempo uno dei testimonial pubblicitari più ambiti dalle aziende. Ora Jannik Sinner, dopo lo storico trionfo a Wimbledon 2025, primo italiano a vincere il torneo, lo sarà ancora di più ... engage.it Indian Wells 2026: quando debutta Sinner contro Svrcina, a che ora gioca e dove vederlo in tvJannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells dopo un inizio di stagione con qualche scivolone inatteso. L’azzurro esordisce contro il ceco Dalibor Svr?ina: ecco cosa aspettarsi dal mat ... msn.com hermoso video, ojalá Sinner pueda verlo. - facebook.com facebook Giri in pista e stessi valori: dietro la bromance tra Sinner e Antonelli x.com