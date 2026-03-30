Dopo aver vinto a Miami, il tennista italiano ha scritto sulla telecamera le parole “Bez Kimi Italia”, dedicando il risultato a due amici e alla propria nazione. La dedica è stata pronunciata subito dopo la vittoria, senza ulteriori commenti pubblici. L’evento si è svolto nel contesto di un torneo internazionale, con il giocatore che ha poi lasciato il campo tra gli applausi degli spettatori.

“Bez Kimi Italia”. Con queste parole, scritte nel classico autografo sulla telecamera al termine della partita, Jannik Sinner ha voluto dedicare la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Miami ai suoi due amici Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, protagonisti nello stesso fine settimana con i rispettivi successi nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 e nel Gp degli Stati Uniti di MotoGp. Un gesto spontaneo ma significativo, che racconta non solo il momento straordinario vissuto dallo sport italiano, capace di imporsi contemporaneamente in discipline diverse, ma anche il forte legame tra Sinner e il mondo dei motori. Il tennista altoatesino, infatti, non ha mai nascosto la sua passione per la Formula 1 e la MotoGp, seguendo con attenzione le gare e sostenendo i connazionali impegnati nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner, la dedica a Bezzecchi e Antonelli dopo il trionfo a Miami: “Bez, Kimi, Italia”

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