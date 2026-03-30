Sinner e il passato nello sci Franzoni | Sono contento si sia dato al tennis

Jannik Sinner e Giovanni Franzoni hanno entrambi iniziato a praticare lo sci alpino durante l'infanzia, condividendo il percorso di giovani atleti nelle competizioni nazionali. Ora, entrambi si sono affermati in discipline diverse: Sinner nel tennis e Franzoni nel ciclismo. La loro storia collega le prime esperienze sugli sci con le carriere sportive di livello internazionale.

(Adnkronos) – Da piccoli rivali sulle piste da sci a protagonisti dello sport internazionale. Jannik Sinner e Giovanni Franzoni condividono un passato comune, quando entrambi muovevano i primi passi nello sci alpino. Prima di diventare uno dei migliori tennisti al mondo, Sinner si era infatti distinto sulle nevi. Ospite da Fabio Fazio a 'Che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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