Siete bellissimi Alex Belli e Delia Duran le prime immagini col figlio Gabriel

Delia Duran e Alex Belli hanno condiviso le prime immagini del loro neonato, Gabriel, nato il 23 marzo alle 9. La coppia ha mostrato il volto del bambino, confermando l’arrivo del primo figlio. Le foto sono state pubblicate sui loro profili social, accompagnate da commenti di affetto. La nascita del bambino è stata annunciata pubblicamente attraverso i canali ufficiali della coppia.

Delia Duran e Alex Belli hanno finalmente potuto accogliere il loro primo figlio, Gabriel, nato lo scorso 23 marzo alle 9.53 del mattino. Dopo i giorni trascorsi nella clinica in cui è avvenuto il parto, la coppia è tornata nella propria casa a Milano, quella che spesso definiscono la loro “factory”, iniziando così una nuova fase della loro vita familiare. A raccontare questo momento speciale è stata la stessa Delia attraverso un reel condiviso sui social, in cui appare distesa sul divano insieme al neonato, intento ad allattare al seno. Pochi istanti dopo si unisce alla scena anche Alex, visibilmente emozionato e già completamente coinvolto nel ruolo di padre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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