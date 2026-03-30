Nell’ultima settimana, la polizia di Stato ha svolto controlli straordinari nella provincia di Lecce, identificando oltre 2.300 persone. Sono state emesse sanzioni a diversi locali e sono stati effettuati tre avvisi orali a soggetti ritenuti a rischio. Le operazioni hanno coinvolto varie zone della regione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Focus della questura su Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino. Sul fronte amministrativo, giro di vite contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la vendita irregolare di bevande alcoliche LECCE – L’ultima settimana di controlli straordinari condotti dalla polizia di Stato in provincia di Lecce si è conclusa con un bilancio operativo che ha visto l’identificazione di 2.357 persone e il monitoraggio di 984 veicoli. Il focus delle attività si è concentrato in particolare sul rispetto delle regole amministrative all’interno del tessuto urbano di Lecce. In viale Rossini, le verifiche condotte insieme alla polizia locale hanno portato alla contestazione di irregolarità a carico di un bar e di un ristorante, entrambi sanzionati per aver occupato il suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Sicurezza nel Salento: oltre 2.300 identificati, sanzioni ai locali e tre avvisi orali

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