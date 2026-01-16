Calciomercato Juve la caccia all’attaccante si intensifica | nuovo nome fatto da Moretto

Sul fronte del calciomercato invernale, la Juventus intensifica le sue valutazioni per rinforzare l’attacco. Recentemente, il nome di un nuovo possibile acquisto è stato avanzato da Moretto, alimentando l’interesse sulla strategia offensiva dei bianconeri. La società continua a monitorare diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo alta l’attenzione sulle evoluzioni del mercato e sulle possibilità di intervenire in questa sessione.

Calciomercato Juve. Il mercato invernale continua a muovere nomi e suggestioni in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nelle ultime ore ai bianconeri sarebbe stato proposto il profilo di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino attualmente in forza al Fenerbahce e in uscita dal club turco. L’ex centravanti del Siviglia è un nome ben conosciuto nel panorama europeo, grazie a una carriera costellata di gol e prestazioni solide anche a livello internazionale. En-Nesyri è alla ricerca di una nuova sistemazione in questa finestra di mercato e, oltre all’interesse concreto di club inglesi come Everton e Nottingham Forest, il suo entourage ha avviato contatti anche con alcune società italiane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

