Omicidio stradale la Lega chiede lo sgombero del campo nomadi di San Matteo

La Lega ha chiesto lo sgombero del campo nomadi di San Matteo in seguito all’omicidio stradale avvenuto sabato, che ha coinvolto una donna. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla presenza del campo, considerato illegale. Nessuna decisione è stata ancora presa, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. La richiesta è stata comunicata ufficialmente alle istituzioni competenti.

"L'omicidio stradale della donna avvenuto sabato ripropone il gravissimo tema del campo nomadi illegale di via Canaletto. I quattro occupanti dell'auto pirata che, a folle velocità e in totale spregio di qualsiasi regola, è piombata sull'autovettura in cui si trovava la vittima, provenivano.