Settimana Santa con il sole in Bergamasca Da nord impulsi freddi sulle Alpi

Lunedì 30 marzo segna l'inizio di una nuova settimana in Bergamasca, con il cielo soleggiato che caratterizza questa giornata di Settimana Santa. Secondo le previsioni del Centro meteo lombardo, il tempo rimarrà stabile nelle prossime ore e nei giorni a venire, mentre da nord arrivano impulsi freddi che interessano le Alpi. Ivan Malaspina fornisce gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche della zona.

È lunedì 30 marzo, inizia una nuova settimana. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Per alcuni giorni la nostra regione si troverà in mezzo tra l’espansione dell’anticiclone al largo della penisola iberica che impedisce alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Europa occidentale e una depressione in formazione sul Mediterraneo che richiamerà sull’Italia aria fredda da est. Ci aspettano pertanto alcuni giorni caratterizzati da tempo in prevalenza soleggiato, anche se non mancherà il transito di qualche nuvola e di qualche debole precipitazione sui versanti settentrionali delle Alpi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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