Settimana santa ad Alcara Li Fusi

Ad Alcara Li Fusi, durante la Settimana Santa del 2026, si svolgeranno diverse processioni e rappresentazioni religiose che coinvolgono la comunità locale. Le celebrazioni si concentrano su riti e processioni tradizionali, con le vie del borgo che si riempiranno di partecipanti e di decorazioni tipiche del periodo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle consuetudini religiose e culturali della zona.

Alcara Li Fusi: La Fede si fa Storia e Rappresentazione nella Settimana Santa 2026 Il borgo nebroideo di Alcara Li Fusi si prepara a vivere uno dei momenti più intensi, sentiti e suggestivi del suo calendario liturgico: la Settimana Santa 2026. Un programma ricco di devozione, curato dalla Parrocchia Maria Santissima Assunta e dal Comitato "Settimana Santa", che trasforma le vie del paese in un palcoscenico di spiritualità antica e profonda, dove la liturgia incontra la tradizione popolare e la sacra rappresentazione. L'inizio solenne: Le Palme e il "Christus" Le celebrazioni prenderanno il via il 27 marzo con la Via Crucis per le vie del Paese, seguita il 28 marzo dalla traslazione del Crocifisso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Settimana santa ad Alcara Li Fusi Articoli correlati La Passione di Cristo ad Alcara Li Fusi? CHRISTUS – “U Passiu” ? La comunità di Alcara Li Fusi si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e suggestivi dell’anno con CHRISTUS, detta... Alcara Li Fusi, solidarietà per Niscemi: la Pro Loco Akaret raccoglie materiali destinati agli alunni colpiti dalla franaLa Pro Loco Akaret APS di Alcara Ali Fusi, sta raccogliendo diverso materiale scolastico, per i bambini colpiti dalla frana. Trailer Settimana Santa Alcara Li Fusi (Me) 2026 Tutto quello che riguarda Settimana santa Argomenti discussi: Alcara Li Fusi: La Fede si fa Storia e Rappresentazione nella Settimana Santa 2026; Pasqua 2026 | la Passione di Cristo ad Aprilia.